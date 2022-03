Casa praznicala din Neamt, distrusa de un incendiu

Casa praznicala din localitatea Girov, in care se aflau mai multe obiecte de cult, a fost distrusa, miercuri, de un incendiu.Biserica aflata in imediata vecinatate a casei parohiale a fost salvata in extremis de pompierii sositi la fata locului."La sosirea fortelor de interventie, incendiul se manifesta cu flacara deschisa la acoperisul si in interiorul casei praznicale cu posibilitatea propagarii la biserica aflata la o distanta de aproximativ 5 metri si la o locuinta aflata in imediata ... citeste toata stirea