Cascadorie nedorita pe sosea. De ce a fugit soferul fara sa ii pese de batranul pe care l-a accidentat

Un tanar a fost implicat intr-un accident rutier, rasturnandu-se cu masina pe care o conducea. A fugit de la locul faptei, dar a fost prins in scurt timp. Cadrele Biroului Rutier de la Politia Piatra Neamt au fost sesizate astazi, in jurul orei 15.30, cu privire la producerea unui accident rutier. In apelul dat la numarul unic de urgenta 112 se mai precizaca soferul implicat in nedoritul incident a parasit locul faptei. Din primele cercetari efectuate de oamenii legii a reiesit ca, in timp ce ... citeste toata stirea