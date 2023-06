Ploia de sambata, cand judetul s-a aflat sub Cod Portocaliu de inundatii, a dus la inundarea mai multor curti si case din municipiul Piatra-Neamt, orasul Targu-Neamt, dar si a unei gospodarii din comuna Vanatori-Neamt.Pentru scoaterea apei au intervenit pompierii cu mai multe autospeciale si motopompe. In municipiul resedinta de judet au fost probleme pe strazile Pictor Grigorescu (patru curti si trei locuinte) si Petru Movila (o locuinta). La Targu-Neamt apa a intrat in subsolul unui bloc de ... citeste toata stirea