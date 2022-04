Cat costa amenajarea digului raului Moldova cu promenada si pista pentru biciclisti

Demersul mai vechi al municipalitatii romascane, privind amenajarea digului de pe malul stang al raului Moldova in scop recreativ, cu zona de promenada si pista pentru biciclete, a mai facut un pas important joi, 28 aprilie. In sedinta de ieri, consilierii locali au aprobat un proiect privind incheierea unui protocol de colaborare cu Administratia Nationala "Apele Romane" in acest sens si aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii obiectivului de investitii."Este vorba ... citeste toata stirea