Cautat de politisti

Gheorghe Constantin Prisacaru, un barbat in varsta de 43 de ani, din municipiul Roman, a fost dat in urmarire nationala pentru ca se sustrage de la executarea unui mandat cu pedeapsa inchisorii, emis de Judecatoria Beclean (judetul Mures), la data de 4 aprilie.Individul (recidivist), cu ultimul domiciliu in Reghin, a fost condamnat la un an si noua luni pentru conducerea unui autovehicul fara permis (trei fapte). Initial, el primise inchisoare cu suspendare, pe ... citeste toata stirea