Cautati de politie pentru folosirea unui card bancar care nu le apartinea

Inspectoratul de Politie Judetean Neamt solicita sprijinul cetatenilor, in vederea stabilirii situatiei de fapt privind savarsirea infractiunilor de acces ilegal la un sistem informatic si insusirea bunului gasit sau ajuns din eroare la faptuitor.Conform IPJ Neamt, la data de 13 iulie 2024, in intervalul orar 14:40-15:00, doi barbati si-ar fi insusit un portofel apartinand unei tinere din municipiul Piatra Neamt, in care se aflau documente personale, suma de 200 lei si un card ... citește toată știrea