Caz socant in Roman: O femeie a fost aruncata de la etajul 4 al unui bloc

Un proxenet a fost retinut pentru omor, dupa ce ar fi aruncat o femeie de la etajul 4 al unui bloc din Roman.O femeie a murit dupa ce a fost aruncata de la etajul 4 al unui bloc. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt a informat ca in urma acestei tragedii un barbat in varsta de 66 ani, din Roman, a fost retinut sub acuzatia de omor.Victima, o femeie in varsta de 32 de ani din Constanta, ar fi fost prostituata iar barbatul era proxenetul acesteia. Tragedia socanta a avut loc in