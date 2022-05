Cazuri socante pe sosele. Trei soferite au fost implicate in doua accidente petrecute la aceeasi ora

In aceasta dimineata, la aceeasi ora, s-au petrecut doua accidente rutiere in care au fost implicate trei soferite, printre raniti fiind si doi copii Pe soselele din Neamt, astazi, 5 mai 2022, s-au petrecut cateva accidente, care s-au soldat cu persoane ranite, intre ele fiind si copii. Hazardul a facut ca doua dintre nedoritele incidente sa aiba loc la aceeasi ora, in localitati diferite, in ele fiind implicate, cu vina sau fara vina, trei soferite. In aceasta dimineata, in jurul orei 08.00, ... citeste toata stirea