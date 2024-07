Cazut de pe o stanca in Cheile Bicazului

Un barbat in varsta de 51 de ani, din orasul Bicaz, s-a accidentat grav duminica seara, dupa ce a cazut de pe o stanca in apa raului din Cheile Bicazului. Evenimentul s-a petrecut pe la ora 19, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. El era cu familia la plimbare in zona tarabelor cu produse artizanale, s-a urcat pe o stanca situata intre Drumul National 12C si albia raului Bicaz, s-a dezechilibrat si a cazut in albie de la - inaltime de aproximativ sapte metri. Impactul a fost ... citește toată știrea