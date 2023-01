Cazut intr-o fantana adanca de cinci metri

Un barbat in varsta de 66 de ani, din satul Unghi (al comunei Dragomiresti) a cazut intr-o fantana betonata adanca de cinci metri, in seara de 9 ianuarie.Accidentul a avut loc pe la ora 17.30, in timp ce el incerca sa repare un hidrofor. Omul a avut noroc de faptul ca in fantana apa era doar de jumatate de metru, insa nici nu se punea problema sa poata iesi singur ori sa fie scos de localnici. El a inceput sa strige dupa ajutor si, un vecin care trecea prin zona l-a auzit si a sunat la 112. In ... citeste toata stirea