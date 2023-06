Daca te intrebi ce este colagenul si de ce este atat de important pentru sanatatea pielii, acest articol iti va oferi raspunsurile pe care le cauti. Vom explora impreuna cum colagenul isi indeplineste rolul in organism, care sunt tipurile de colagen si functiile lor specifice, dar si beneficiile pe care acesta le aduce pielii. Prin aceasta lectura, vei fi pregatita sa iti imbunatatesti sanatatea pielii si sa te simti mai increzatoare in propriul aspect!Definirea colagenului si rolul sau in ... citeste toata stirea