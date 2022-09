Ce fel de locuinte sunt disponibile in noile ansambluri rezidentiale TCE HOMES din Roman

Doua noi zone rezidentiale sunt in curs de amenajare in municipiul Roman, in zonele strazilor Moldovei si Mihai Viteazul, de catre dezvoltatorul imobiliar TCE HOMES, proiect al Grupului de firme TCE 3 Brazi, cunoscut pentru succesul si longevitatea pe pietele din Romania. Apartamente de 2 sau 3 camere, noi si spatioase, in blocuri noi, dar si case sau loturi de case, fara timp pierdut pentru avize si cu plan urbanistic deja aprobat, sunt disponibile celor care doresc un apartament modern sau o ... citeste toata stirea