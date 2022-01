Ce investitii va demara Primaria in acest an in Roman

Mai multe obiective de investitii sunt in pregatire pentru inceperea lucrarilor chiar din acest an, aflate acum in diverse stadii pentrufinalizareadocumentatiilor necesare, conform precizarilor facute de primarul municipiului Roman, Leonard Achiriloaei in cadrul unei conferinte de presa desfasurate vineri, 14 ianuarie.Unul dintre acestea se refera la reabilitarea, modernizarea dotarea si extinderea ambulatoriului Spitalului Municipal de Urgenta Roman, un obiectiv aflat in etapa de ... citeste toata stirea