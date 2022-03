Ce locuri de munca li se ofera refugiatilor ucraineni. Deocamdata nu sunt prea multi doritori

Pe piata muncii din Neamt au inceput sa apara oferte care se adreseaza si refugiatilor ucraineni, angajatorii cautand personal cu studii superioare, cat si medii. Numai doi refugiati, deocamdata, au contactat AJOFM. De la inceputul razboiului declansat in Ucraina de invazia fortelor militare ale Federatiei Ruse, in localitatile din judetul Neamt au ajuns cateva sute de refugiati din tara vecina. Parte din ei erau in tranzit spre alte tari din Europa, dar sunt si ucraineni care doresc sa ramana. ... citeste toata stirea