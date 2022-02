Ce nu mai merge in Primaria Roman? Aplicatia de sesizari "pentru Roman", un fiasco

In luna iulie a anului trecut, deci de mai bine de jumatate de an, Ziarul de Roman a transmis o solicitare catre Primaria municipiului Roman cu privire la faptul ca aplicatia pentru sesizari "pentru Roman" nu mai este disponibila pentru utilizatorii ce folosesc sistemul de operare iOS. La ceva timp, reprezentantii Primariei ne-au comunicat ca "in scurt timp", problema o sa fie remediata.Nici vorba. Nici pana la acest moment, cei care folosesc sistemul de operare iOS nu mai pot descarca ... citeste toata stirea