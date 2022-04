Ce posturi sunt scoase la concurs in institutiile publice din judetul Neamt

In aceasta perioada, mai multe institutii publice din judetul Neamt organizeaza concursuri pentru ocuparea unor posturi. Sunt disponibile posturi in cadrul primariilor, la Consiliul Judetean Neamt sau in institutii descentralizate. Intre posturile scoase la concurs se numara urmatoarele:- Agentia Locala de Ocupare a Fortei de Munca Roman - consilier clasa I, grad debutant, Compartiment implementare masuri active, relatii cu angajatorii (studii universitare);- Agentia Locala de Ocupare a ... citeste toata stirea