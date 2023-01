Ce posturi sunt scoase la concurs in institutiile publice din judetul Neamt

In aceasta perioada, mai multe institutii publice din judetul Neamt organizeaza concursuri pentru ocuparea unor posturi. Sunt disponibile posturi in cadrul primariilor, la Consiliul Judetean Neamt sau in institutii descentralizate. Intre posturile scoase la concurs se numara urmatoarele:- Primaria Roman - servant pompier I la Formatia de interventie situatii de urgenta - scoala profesionala/liceu, profil tehnic, fara vechime;- Primaria Roman - inspector specialitate II la Compartimentul ... citeste toata stirea