Ce prioritati de investitii au stabilit Primaria Roman si ApaVital pentru retelele de apa si canalizare

In aceasta saptamana, reprezentantii Primariei Roman au avut o sedinta de lucru alaturi de conducerea companiei ApaVital Iasi, noul operator de apa si canalizare al municipiului Roman, in care au fost evaluate primele rezultate de la preluarea serviciilor in oras si au fost stabilita o lista de prioritati pe termen scurt si mediu pentru a imbunatati retelele de apa si canalizare, informeaza reprezentantii Primariei Roman."ApaVital a inceput monitorizarea pierderilor de apa, montand peste 100 ... citește toată știrea