Ce proiecte ale ONG-urilor au primit finantare in 2022 de la Primaria Roman

In acest an, municipalitatea a pus la dispozitia ONG-urilor romascane suma de 200.000 de lei, pentru proiectele derulate de acestea, in conformitate cu Legea nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general. Din total, doar suma de 138.800 de lei a fost alocata in acest an, au anuntat luni, 30 mai, reprezentantii Primariei Roman. Au fost depuse 15 proiecte, 14 dintre acestea fiind aprobate.La domeniul "Cultura, ... citeste toata stirea