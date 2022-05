Ce proiecte vor romascanii sa fie realizate in 2022 prin bugetare participativa

Si in acest an, Primaria municipiului Roman ii invita pe romascani sa participe activ la deciziile care se iau pentru comunitate. Astfel, incepand din data de 11 mai, cetatenii au posibilitatea sa se implice prin votarea unuia dintre proiectele propuse de romascani pentru a fi finantate in cadrul campaniei "Pentru Roman", pentru bugetare participativa. In acest an, administratia publica locala a alocat suma de 200.000 de lei ce va fi cheltuita pentru realizarea proiectelor propuse exclusiv de ... citeste toata stirea