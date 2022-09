Ce reguli trebuie sa respecte posesorii de trotinete electrice. Recomandarile politistilor

Politistii nemteni aduc in atentia utilizatorilor cele mai importante reguli referitoare la folosirea responsabila si in siguranta a trotinetelor electrice, pentru prevenirea accidentelor rutiere in care sunt implicati utilizatorii acestora. Politistii rutieri din cadrul IPJ Neamt reamintesc utilizatorilor obligativitatea celor mai importante reguli de folosire in siguranta a trotinetelor electrice.Pentru a putea folosi o trotineta electrica e necesar sa aveti impliniti 14 ani. De asemenea, ... citeste toata stirea