Ce spune firma care a executat lucrarile la podul prabusit peste Siret VIDEO

Reabilitat acum o jumatate de an, podul de la Lutca s-a prabusit in timp ce-l traversau doua masini. Un sofer a fost ranit. Potrivit sefului Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, podul era inca in administrarea constructorului, pentru ca receptia nu fusese inca finalizata si urmau a fi facute noi teste si probe. Patronul firmei care a executat lucrarile de reabilitare a declarat pentru Digi24 ca nu s-a intervenit asupra structurii de rezistenta si ca lucrarile, terminate cu 6 luni mai ... citeste toata stirea