Cei care pun anunturi si afise in locurile neautorizate, "vanati" si amendati de Politie

Politia Locala Piatra Neamt are in derulare o serie de misiuni pentru prinderea si sanctionarea contraventionala a celor care posteaza afise pe stalpi si copaci Prin municipiul Piatra Neamt, pietonului ii sar in ochi, la tot pasul, fel de fel de afise prin care li se aduce la cunostinta ce se vinde si cumpara, unde se fac excursii si cine le organizeaza (majoritatea palerinaje la cunoscute manastiri), prestarea unor servicii (tencuieli, zugraveli, montat gresie si faianta, reparatii centrale, ... citeste toata stirea