Cei doi copii din Neamt care au cazut in apele inghetate ale Bistritei au murit la spital

Cei doi frati din judetul Neamt, de 7 si 8 ani, care au cazut in apa raului Bistrita dupa ce s-a rupt gheata au murit la spital. Medicii au incercat ore in sir sa-i salveze. "Din nefericire, a fost declarat decesul celor doi copii", au transmis, duminica dimineata, reprezentantii IPJ Neamt. Acestia au precizat ca personalul medical de la Unitatea de Primiri Urgente Piatra Neamt a incercat ore in sir sa-i salveze pe copii. "Aseara, la 22.30, personalul medical ... citeste toata stirea