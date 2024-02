Cele mai periculoase locuri din judet

O analiza a infractionalitatii, realizata de politisti, releva ca, anul trecut, media coeficientului criminalitatii in judet a scazut fata de 2022, dar si ca in comuna Sabaoani au avut loc cele mai multe infractiuni; respectiva localitate fiind catalogata cu o rata a criminalitatii de 63,04%.Astfel, potrivit Inspectoratului Judetean de Politie (IJP), risc infractional a fost inregistrat anul trecut in municipiile Piatra-Neamt si Roman, plus orasele Targu-Neamt si Roznov (in acestea ... citește toată știrea