Centrul Militar Judetean Neamt face inscrieri pentru 38 de posturi de soldati si gradati profesionisti

Centrul Militar Judetean Neamt informeaza ca luni, 12 februarie, au inceput incep inscrierile pentru posturile de soldati si gradati profesionisti. La nivel national, in aceasta perioada, Ministerul Apararii Nationale desfasoara activitati de recrutare a tinerilor - baieti si fete -, pentru posturi de soldati si gradati profesionisti. Pentru aceasta serie au fost introduse in planul de recrutare 5.093 de locuri, in 41 de judete din tara si in municipiul Bucuresti.Inscrierile se fac direct la ... citește toată știrea