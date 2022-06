Cercetari finalizate de Politie cu privire la extragerea de agregate minerale din albia raului Moldova

Politistii din Neamt au finalizat cercetarile si au propus trimiterea in judecata a reprezentantului unei societati comerciale, banuit ca ar fi extras, in mod ilegal, cantitatea de aproximativ 15.000 de metri cubi de agregate minerale, in timp ce prejudiciul de 694.160,14 lei a fost recuperat integral.Conform IPJ Neamt, la data de 21 iunie, politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Neamt au finalizat cercetarile fata de un barbat de 33 ... citeste toata stirea