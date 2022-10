Cercetat pentru efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos, cu carduri electronice sociale

La data de 24 octombrie, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Neamt, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Piatra Neamt, au pus in executare un mandat de perchezitie domiciliara, in judetul Neamt, la locuinta unei persoane banuite de efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos, informeaza IPJ Neamt.Din cercetari a reiesit ca, in cursul lunilor septembrie-octombrie, un barbat de 32 de ani, din Piatra Neamt, ar fi ... citeste toata stirea