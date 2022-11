Cerere de cinci ori mai mare din partea clientilor casnici pentru solutia E.ON de producere a energiei fotovoltaice

Aproape jumatate (46%) dintre romani sunt interesati de achizitia, in urmatorul an, a unui sistem de panouri fotovoltaice de la un furnizor de energie, potrivit unui studiu realizat de E.ON in luna septembrie, numarul lor fiind in crestere cu 11 puncte procentuale fata de aceeasi luna a anului trecut, informeaza un comunicat al companiei.Aceasta cifra vine sa confirme rezultatele obtinute de E.ON pe segmentul de solutii de producere a energie fotovoltaice pentru clientii rezidentiali, unde ... citeste toata stirea