Cerere in casatorie la ISU Neamt

La sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Petrodava" Neamt, ziua de 2 mai 2022 a fost una speciala pentru 43 de tineri, care in cadrul unei ceremonii speciale au depus juramantul milital, obligandu-se astfel sa fie alaturi de semenii aflati in momente grele, cand viata si bunurile le sunt in pericol iminent. Pentru cei mai noi membri ai structurii, urrmeaza inca doua luni de instructie, urmand ca apoi sa participe la situatiile generate de diferite tipuri de risc"Dupa perioada de ... citeste toata stirea