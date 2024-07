Cersetori alungati de politistii locali

Tot mai multi cetateni au sesizat in ultima perioada prezenta oamenilor fara adapost si a persoanelor care apeleaza la mila publica, care se manifesta agresiv, consuma alcool, dorm pe unde apuca sau deranjeaza ordinea si linistea publica, in mai toate cartierele municipiului Piatra-Neamt. In acest context, mai multi cersetori si oameni ai strazii depistati au fost legitimati si indrumati spre localitatile de domiciliu sau catre Directia de Asistenta Sociala (DAS) pentru a beneficia de ajutorul ... citește toată știrea