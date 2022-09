Cetatean din Republica Moldova, depistat cu sedere ilegala in Neamt

Politistii de imigrari din Neamt, in cooperare cu inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au depistat un barbat, din Republica Moldova, care desfasura activitati lucrative fara forme legale pe raza judetului. Pe numele acestuia a fost emisa decizie de returnare sub escorta, fiindu-i aplicata si interdictia de a mai intra in Romania pentru o perioada de sase luni, informeaza Inspectoratul General pentru Imigrari.La data de 21 septembrie, Biroul pentru ... citeste toata stirea