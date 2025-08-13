Editeaza

Cetatean portughez, retinut dupa ce a introdus in tara 1 kg de cocaina pe care voia sa o vanda in judete din Moldova

Miercuri, 13 August 2025, ora 08:51
Un cetatean portughez, in varsta de 60 de ani, a fost retinut de procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Neamt si este cercetat pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de mare risc si introducere in tara de droguri de mare risc.

Potrivit DIICOT, acesta a introdus in tara, in aprilie 2025, aproximativ 1 kilogram de cocaina, cu scopul de a o vinde pe raza judetelor Vaslui, Neamt si Iasi.

La data de 12 august 2025, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de

