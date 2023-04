Compania CFR Calatori a anuntat ca, pentru minivacanta de 1 Mai, va asigura, in perioada 27/28 aprilie - 1/2 mai, in plus fata de trenurile existente in programul de circulatie, legaturi cu trenuri directe din Bucuresti Nord, Iasi, Suceava, Arad, Craiova, Satu Mare, Baia Mare, Oradea, Cluj-Napoca, Targu Mures, Brasov spre Constanta si statiunile de pe litoral, inclusiv Mangalia. De asemenea, calatorii au la dispozitie si o serie de conexiuni rapide din capitala, pe fondul existentei unui mers ... citeste toata stirea