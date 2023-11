Pe 6 noiembrie, politistii au depistat in trafic, pe DN2 (E85), in comuna bacauana Racaciuni, un ansamblu de vehicule compus dintr-o autoutilitara ce tracta o semiremorca incarcata cu material lemnos, condus de un barbat in varsta de 36 de ani, din judetul bostru. In urma verificarilor a reiesit ... citeste toata stirea