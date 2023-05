Dr. Sebastian Ralea, medic specialist Chirurgie generala, competente in Chirurgia bariatrica si metabolica,ArcadiaO pacienta in varsta de 54 de ani s-a adresat Spitalului Multidisciplinar Arcadia pentruprobleme de exces ponderal. La data prezentarii in consultatie, in ianuarie 2022, pacienta aveagreutatea de 122 kgpentruinaltimea de 1,66 m. Aceste date conduc la calculul unuiindice de masa corporala (IMC) de 44,2 kg/mp, valoare care plasa pacienta incategoria obezitatii de grad 3 ... citeste toata stirea