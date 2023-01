Chirurgia obezitatii, un tratament eficient pentru pacientii cu diabet de tip 2

Dr. Sebastian Ralea, medic specialist Chirurgie Generala, competente in Chirurgie bariatrica si metabolica, ArcadiaConsecinta a stilului de viata modern, diabetul este o afectiune cu o prevalenta in crestere. Peste 11% dintre romani se confrunta cu una dintre formele de diabet. Pe plan global, estimarile Federatiei Internationale de Diabet indica faptul ca, in 2024, 1 adult din 10 va fi diagnosticat cu diabet (642 milioane de cazuri).Diabetul este, in prezent, a sasea cauza de mortalitate ... citeste toata stirea