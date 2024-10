Chiulangii culesi din baruri si de la pacanele

In ziua de 2 octombrie, politistii Biroului Siguranta Scolara Neamt, alaturi de politisti de cei de ordine publica au desfasurat o actiune, pe linia prevenirii absenteismului in unitatile de invatamant din orasul Targu-Neamt, precum si pentru verificarea respectarii prevederilor legale de catre comerciantii din zona unitatilor de invatamant.Pe timpul verificarilor au fost aplicate patru sanctiuni contraventionale, in cuantum de 10.000 de lei, fiind realizate instruiri la opt societati ... citește toată știrea