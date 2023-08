Dr. Gheorghe Dolineaschi, medic specialist Neurochirurgie, ArcadiaInitial, tratamentul minim invaziv pentru fracturi toraco-lombare prin injectarea de ciment osos biocompatibil a fost dezvoltat pentru tasari vertebrale pe fond de osteoporoza, in special pentru persoanele in varsta. In timp, tehnicile s-au extins si pentru celelalte varste.Tratamentul minim invaziv al fracturilor toraco-lombare se adreseaza pacientilor care nu au deficite neurologice.In Spitalul Arcadia, se realizeaza in ... citeste toata stirea