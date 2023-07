La sfarsitul saptamanii trecute, pe soselele judeului s-au petrecut cinci accidente rutiere, soldate cu ranirea mai multor persoane.Astfel, vineri, la ora 9, un harghitean in varsta de 33 de ani, care conducea un TIR dinspre Tlghes, pe DN 15, a dat peste calul unui satean de 44 de ani, din comuna Grinties, in localitatea Bradu. In urma impactului, proprietarul animalului a cazut de pe un odet, de la incaltimea de doi metri. El avea imbibatia alcoolica de 0,20 miligrame/litru. pe 1 iulie, la 16. ... citeste toata stirea