Cinci accidente la trecerea dintre ani

Nerespectarea regulilor de circulatie a dus la producerea a cinci accidente, in perioada 28 decembrie 2022-2 ianuarie.Primul eveniment a avut loc pe bulevardul Nicolae Balcescu din municipiul Roman, in urmatoarele imprejurari. Un tanar in varsta de 29 de ani din comuna Bahna conducea o masina si a pierdut controlul directiei, intrand intr-un stalp de beton. Soferul, care nu consumase alcool, a fost ranit. In dimineata de 29 decembrie, la ora 7, pe strada Biruintei din Gheraiesti, un romascan ... citeste toata stirea