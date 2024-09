Cinci masini si un autobuz blocate de aluviuni pe sosea, in urma ploilor de noaptea trecuta

Judetul Neamt se afla, de vineri seara si pana sambata la ora 15, sub avertizare meteo de tip Cod portocaliu de ploi in averse, descarcari electrice si intensificari ale vantului. Noaptea trecuta, intre orele 23.20 si 01.00, pentru zona municipiului Roman si comunele Horia, Trifesti, Ion Creanga, Icusesti, Bahna, Secuieni si Moldoveni au fost emise mesaje de tip RO-Alert pentru Cod rosu de ploi insemnate cantitativ, in zona avertizata aseara acumulandu-se precipitatii de 50 - 60 l/m.In ... citește toată știrea