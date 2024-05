Cinci persoane retinute de politisti, dupa un scandal petrecut de Pasti la Ion Creanga

Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Ion Creanga au fost sesizati sambata, 4 mai, in jurul orei 18:30, prin apel 112, cu privire la faptul ca in localitatea Ion Creanga are loc un scandal in care sunt implicate mai multe persoane.Conform IPJ Neamt, in urma cercetarilor efectuate de politisti a rezultat faptul ca, pe fondul unui conflict spontan, cinci persoane, cu varste cuprinse intre 18 si 33 de ani, folosindu-se de obiecte contondente, ar fi exercitat acte de ... citește toată știrea