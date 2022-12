Cinci persoane si-au pierdut viata in fiecare zi in accidente rutiere, in anul 2021

In anul 2021, pe drumurile publice din Romania s-au produs 4.915 accidente rutiere grave, evenimente rutiere care au cauzat decesul a 1.779 de persoane (aproape cinci persoane in fiecare zi a anului), ranirea grava a 3.790 de persoane si ranirea usoara a altor 2.235 de persoane, arata Buletinul sigurantei rutiere pentru anul trecut, studiu realizat in fiecare an de Politia Romana, prin colaborarea dintre Institutul de Cercetare si Prevenire a Criminalitatii si Directia Rutiera, publicat in ... citeste toata stirea