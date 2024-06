Cinci raniti intr-un accident la Bozieni

Nerespectarea semnificatiei indicatorului "Oprire" a dus la producerea unui accident rutier soldat cu cinci victime, miercuri dupa-amiaza, in comuna Bozieni. Evenimentul a avut loc pe la ora 18.30, chiar langa o troita, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. O romascanca in varsta de 31 de ani conduicea o masina pe strada Eternitatii si a intrat pe DN 15D fiind izbita de un autoturism la volanul caruia era alt romascan de 28 de ani. Tanarul avea prioritate. La locul accidentului au ... citește toată știrea