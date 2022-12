Cinci soferi beti prinsi in a treia zi de Craciun

In ziua de 27 decembrie, politistii rutieri au depistat cinci conducatori auto aflati sub influenta bauturilor alcoolice.La ora 13.30, pe DJ 157 in comuna Dochia, a fost prins un localnic in varsta de 51 de ani care sofa cu imbibatia alcoolica de 1,35 miligrame/litru, in aerul expirat. La 17.50, pe DN 15 in Brusturi - un sucevean de 51 de ani care avea 0,92 mg/l, in aerul expirat. Ceilalti soferi beti au fost identificati dupa cum urmeaza: 18.30, pe DN 15D in Horia - un barbat de 55 de ani din ... citeste toata stirea