Cine sunt cei doi copii, frate si sora, care s-au inecat in Moldova. "Romi cu tare mult bun simt"

Cei doi copii, care s-au inecat in raul Moldova, in Neamt, provin dintr-o numeroasa familie de romi, primarul de la Horia spunand ca toti erau cu bun simt si harnici Inmormantarea celor celor doi adolescenti, frate si sora, din Horia, judetul Neamt, care au sfarsit in apele Moldovei, va avea loc joi, 7 iulie. Ei s-au inecat cu cinci zile in urma, cand Adrian Radu, de 16 ani, a incercat sa-si salveze sora, Matasa, cu un an mai mare, care cazuse in albie. Primarul localitatii mentionate, Cristian ... citeste toata stirea