Vasile Sava, un barbat in varsta de 47 de ani, din comuna Farcasa, este cautat dupa ce, in dimineata de 10 august, a plecat cu oile la pascut si nu a mai revenit.El are 1,90 m, 100 de kilograme, parul saten - grizonat (tuns scurt) si ochii albastri. Ultima oara, purta o bluza de salopeta albastra, blugi de aceeasi culoare, cizme verzi si avea pe cap o sapca neagra. Imediat dupa anuntarea disparitiei au fost formate echipe de cautare cu politisti (insotiti de un caine de urma), pompieri, ... citeste toata stirea