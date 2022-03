Circa 70 de refugiati gazduiti in Roman. O companie intentioneaza sa angajeze imigranti

In contextul razboiului din Ucraina si al prezentei refugiatilor ucraineni, primarul municipiului Roman a facut cunoscuta, in conferinta de presa de vineri, 25 martie, situatia din oras de la acest moment, din punctul de vedere al refugiatilor."O alta problema pe care trebuie sa o gestionam este situatia refugiatilor din calea razboiului. Asa cum stiti, periodic, in municipiul Roman, in tranzit sau deja cu o perioada mai indelungata, avem refugiati. In momentul de fata sunt in municipiul ... citeste toata stirea