In ziua de 1 octombrie, vor fi aduse in tara noile clopote ale catedralei arhiepiscopale din Roman, realizate la turnatoria de clopote Grassmayr, una din cele mai vechi si cunoscute din lume, infiintata la Innsbruck - Austria in anul 1599, informeaza Arhiepiscopia Romanului si Bacaului.Clopotele vor fi sfintite marti, 3 octombrie, de catre IPS Ioachim, arhiepiscopul Romanului si Bacaului, inconjurat de un sobor de preoti si diaconi, in prezenta numerosilor preoti, monahi, monahii si ... citeste toata stirea